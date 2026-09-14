Vagaba menor solo en tienda; lo mandan a PRONNIF

MONCLOVA, COAH.- Un niño de ocho años fue puesto bajo resguardo de la Policía Municipal y posteriormente canalizado a la PRONNIF, luego de ser localizado solo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en la colonia Las Flores.

El reporte se registró alrededor de las 08:20 horas, cuando una trabajadora del establecimiento, identificada como Patricia, observó al menor en el área del estacionamiento y decidió solicitar apoyo a través del sistema de emergencias.

Circunstancias del hallazgo del menor

Al acercarse para conocer su situación, la empleada descubrió que el pequeño se encontraba solo. El menor alcanzó a mencionar que su abuelo lo había dejado y que quería llegar hasta Ciudad Acuña.

Ante la falta de información que permitiera localizar a sus familiares, Patricia dio aviso a las autoridades municipales.

Los policías que acudieron al establecimiento entrevistaron al niño, quien presentó dificultades para comunicarse con claridad, por lo que no pudo proporcionar sus datos generales ni indicar dónde vivía.

Durante las primeras diligencias también se estableció que no sería la primera ocasión en que el menor se alejaba de la custodia de su abuelo e intentaba trasladarse por cuenta propia, situación que anteriormente ya habría generado movilizaciones de las autoridades.

Acciones de las autoridades

Por este motivo, los oficiales mantuvieron al niño bajo resguardo mientras realizaban las acciones necesarias para protegerlo y localizar a sus familiares.

Finalmente, el menor fue puesto a disposición de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento al caso, revisará su entorno familiar y determinará las medidas de protección correspondientes.