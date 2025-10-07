Choque entre Vehículos en Monclova: Madre e Hija Afectadas

MONCLOVA, COAH.- Una madre de familia y su hija adolescente terminaron lesionadas y con un gran susto luego de verse involucradas en un accidente automovilístico cuando se dirigían a la Secundaria, la mañana de ayer en la colonia Barrera.

El percance se registró alrededor de las 06:50 horas en el cruce de las calles División del Norte y Almadén, donde un imprudente descuido al volante provocó el choque entre dos vehículos, dejando como saldo cuantiosos daños y dos personas lesionadas.

En el sitio se encontraba Cristina Elizabeth García Valdés, de 36 años, quien viajaba en un automóvil Nissan Versa color gris acompañada por su hija de 15 años, con dirección a la Secundaria Número 35.

Según el reporte, una camioneta Acura color gris les cortó el paso cuando cruzaban por la vía preferencial.

La presunta responsable fue identificada como Susana Patricia Ramírez Luviano, de 46 años, quien había salido de su domicilio con rumbo a su trabajo.

Al llegar al cruce con División del Norte no respetó el señalamiento de alto y terminó impactando el costado del Nissan.

El fuerte golpe generó daños considerables en ambas unidades, además de causar crisis nerviosa y golpes leves a las ocupantes del vehículo afectado. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindarles atención, aunque por fortuna no fue necesario su traslado a un hospital.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del choque y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, además de coordinar el retiro de los vehículos involucrados.