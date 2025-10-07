Accidente en Monclova por conductor que desobedece semáforo

MONCLOVA, COAH.- Un desesperado conductor causó un accidente en el bulevar Francisco I. Madero este martes por la mañana, tras intentar ganarle al semáforo y estrellarse contra un vehículo que circulaba correctamente.

El aparatoso accidente que dejó una persona lesionada y considerables daños materiales, ocurrió minutos antes de las 09:00 horas en el cruce con la avenida Acereros.

El responsable, identificado como Jesús Meza Ruiz, conducía una Chevrolet, modelo 1964 de color roja, cuando intentó cruzar el semáforo en rojo.

En su intento por evitar detenerse, impactó de lleno el costado de un Toyota Prius, modelo 2021, manejado por Gabriela López Monsiváis.

El fuerte choque provocó que las bolsas de aire del Toyota se desplegaran, causando que Gabriela resultara con golpes en la parte superior de su cuerpo.

Afortunadamente, la conductora no presentó lesiones graves, pero fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la valoraron y le brindaron atención médica de emergencia.

El Departamento de Control de Accidentes llegó al lugar para tomar conocimiento del percance. Los oficiales elaboraron el peritaje correspondiente, mientras que los involucrados esperaban llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales ocasionados por el choque.

La situación generó una considerable congestión vehicular, mientras que las autoridades aseguraron que el conductor imprudente sería responsable por el accidente debido a su intento de ganar la luz roja y la falta de precaución al manejar.