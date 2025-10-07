Detenido sujeto que ponía en peligro zona residencial con cilindro de gas

MONCLOVA, COAH. – La mañana de ayer, un sujeto bajo los efectos de sustancias tóxicas sembró el terror en una zona cercana a un colegio de la Zona Centro, generando un riesgo inminente de explosión y provocando pánico entre las maestras del lugar que lo vieron manipulando un cilindro de gas.

El incidente se registró alrededor de las 07:00 horas, cuando un vecino del sector comenzó a realizar maniobras peligrosas con un encendedor y un cilindro de gas mientras se encontraba intoxicado en el interior de su vivienda.

Jairo Raúl Gonzales Borrego, de 29 años, fue identificado como el responsable del altercado, el cual ocurría en su domicilio ubicado en la calle Guerrero número 1017, a unos metros del colegio.

Según los reportes, el hombre estaba bajo los efectos de alguna droga y, en su estado de inconsciencia, procedió a abrir y cerrar la válvula del cilindro de gas, mientras prendía fuego a las cortinas de su casa.

El fuerte olor a gas y el humo que comenzó a salir de la vivienda alertaron a las maestras del colegio cercano, quienes al ver el peligro, decidieron llamar a las autoridades.

Una de las docentes, visiblemente asustada, reportó el incidente a la Policía Municipal.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron de inmediato al lugar, temerosos de una posible explosión que pudiera generar una tragedia en la zona.

A su llegada, los oficiales confirmaron la situación de riesgo y procedieron a asegurar al individuo. Jairo Raúl fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó bajo custodia por la falta administrativa de inhalar sustancias tóxicas.

El incidente causó gran alarma entre los vecinos y personal del colegio, quienes agradecieron la rápida intervención de la policía.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque las autoridades advirtieron sobre el grave peligro que este tipo de comportamientos puede ocasionar, especialmente en áreas residenciales y cercanas a planteles educativos.

El caso está siendo investigado por las autoridades correspondientes, quienes han instado a la comunidad a reportar cualquier situación similar para evitar tragedias mayores.