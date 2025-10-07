Intervención policial por mujer intoxicada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer en aparente estado de intoxicación provocó una noche de caos y gritos dentro de su propio hogar, al agredir a sus familiares durante un arranque de furia que obligó a la intervención de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la 01:00 horas de ayer, en una vivienda ubicada sobre la calle 27 de la colonia Guerrero, donde vecinos alarmados reportaron que se escuchaban fuertes discusiones, golpes y llantos al interior del domicilio.

Cuando los oficiales arribaron, se encontraron con una escena de completo descontrol. La protagonista del escándalo fue identificada como Carla Magaly, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica y había perdido por completo la calma, lanzando insultos y empujones contra sus propios familiares.

Pese a sus intentos por justificarse, asegurando que no había consumido nada y que solo se trataba de una "pequeña diferencia familiar", el evidente estado de alteración en que se encontraba y el miedo reflejado en los rostros de sus parientes confirmó lo contrario. Los policías procedieron a su arresto y traslado a las celdas municipales para evitar que la situación pasara a mayores.

Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, sí generó un fuerte susto entre los vecinos, quienes observaron el despliegue de patrullas y escucharon los gritos durante varios minutos. Carla Magaly fue retenida por algunas horas bajo resguardo preventivo, hasta que recuperó la calma y fue liberada tras recibir una advertencia por su conducta violenta.