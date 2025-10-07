Itzel Nayely Tavitaz Aguirre protagoniza choque contra poste en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada de este martes en la colonia El Pueblo, luego que una joven conductora perdiera el control de su automóvil y se estrellara contra un poste al distraerse con su teléfono celular.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 02:00 horas sobre la calle Manuel Acuña, casi al llegar al cruce con Encino, cuando la conductora de un Hyundai Elantra color negro se desplazaba con dirección al poniente.

De acuerdo con los reportes, la automovilista, identificada como Itzel Nayely Tavitaz Aguirre, de 30 años de edad, habría recibido un mensaje por WhatsApp y, al intentar responderlo, desvió la vista del camino, lo que provocó que se saliera de la vía e impactara de lleno contra un poste de madera ubicado sobre la banqueta.

El fuerte choque destrozó la parte frontal del vehículo y dejó el poste a punto de caer, sostenido apenas por los cables telefónicos. Vecinos del sector salieron alarmados por el estruendo y de inmediato auxiliaron a la conductora mientras pedían apoyo a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y brindaron atención a la joven, quien por fortuna resultó sin lesiones graves pese a la magnitud del accidente. No fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes, mientras se retiraba el vehículo siniestrado y se notificaba a la compañía responsable del poste para su reparación.