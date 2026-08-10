Golpean a vecino Y le roban todo

FRONTERA, Coah.- Un vecino de la colonia Guadalupe Borja terminó lesionado y sin sus pertenencias luego de ser atacado por varios sujetos durante la madrugada de ayer domingo.

¿Cómo ocurrió el ataque a Mario N?

Los hechos ocurrieron sobre la calle Reforma, cuando Mario N caminaba tranquilamente rumbo a su domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada, un grupo de sujetos le cerró el paso y, sin motivo aparente, comenzó a golpearlo. Durante la agresión, los individuos también lo despojaron de sus pertenencias.

Acciones de emergencia tras el ataque

Tras quedar lesionado a consecuencia de la golpiza, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindar atención al afectado y, posteriormente, lo trasladaron a la Clínica 9, donde fue ingresado para recibir valoración médica.

Reacciones en la comunidad

El ataque generó movilización de los cuerpos de emergencia en el sector, mientras que los hechos quedaron registrados para las investigaciones correspondientes.