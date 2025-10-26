Choque vehicular en Monclova deja a niña con molestias en el cuello

MONCLOVA, COAH.- Una niña de 10 años resultó con molestias en el cuello y tres vehículos terminaron dañados tras un choque por alcance registrado la tarde del sábado sobre la avenida Adolfo López Mateos, en su cruce con División del Norte, en la colonia Barrera.

De acuerdo con el peritaje de las autoridades, el accidente se originó cuando el conductor de una camioneta Ford Lobo color blanco, modelo 2002, identificado como Alejandro Lara Limón, no guardó la distancia reglamentaria e impactó por alcance a un vehículo de alquiler.

El auto afectado fue un taxi de la línea Taxímetro, marca Suzuki Swift, modelo 2022, color blanco, conducido por Pedro Alberto Gaytán Rodríguez, quien afortunadamente no llevaba pasaje al momento del choque.

El golpe provocó que el taxi fuera proyectado hacia adelante, impactando a un tercer automóvil, un Kia Río color blanco, modelo 2022, manejado por Manuel de Jesús Delgado Rincón.

Paramédicos del grupo Águilas Doradas acudieron al lugar para valorar a una niña de 10 años que se quejaba de dolor en el cuello a consecuencia del impacto.

Por fortuna, sus padres decidieron no trasladarla a un hospital al no presentar lesiones de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar para restablecer la circulación en la transitada vialidad.