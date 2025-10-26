Accidente en bulevar Juárez deja conductora hospitalizada

terminó hospitalizado luego de un aparatoso accidente registrado la tarde del sábado, cuando la conductora de un vehículo invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta sobre el bulevar Juárez con calle Mónaco, en la colonia Picasso.

El percance ocurrió poco después de las 17:00 horas, cuando Guadalupe Ramos Hernández, de 55 años, conducía un Nissan Sentra color gris, modelo 2012, de oriente a poniente por el cuerpo derecho del par vial.

Al intentar incorporarse al carril izquierdo, la mujer invadió la vía contraria y terminó impactando una camioneta Ford Edge color blanco, modelo 2011, manejada por Arturo Rodríguez Flores, quien resultó afectado por el golpe.

Del fuerte impacto, ambos vehículos salieron proyectados hacia un costado de la vía. Guadalupe Ramos Hernández y su esposo, vecinos de la colonia Diana Laura, en Frontera, sufrieron diversas lesiones; ella fue atendida por paramédicos de Águilas Doradas y trasladada a la Clínica 9 del IMSS en Frontera, mientras que su marido fue llevado por socorristas de Cruz Roja a la Clínica 7 del IMSS debido a que presentó presión arterial alta.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y señalaron como presunta responsable a Guadalupe Ramos Hernández por invadir carril.

Una grúa se encargó de remolcar las unidades al corralón municipal.