Camioneta Proyectada en Avenida Acereros por Choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una falla mecánica en un vehículo provocó un fuerte accidente la tarde de este sábado, dejando una camioneta sobre el camellón y cuantiosos daños materiales, pero afortunadamente sin personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en la intersección de las avenidas Acereros y Brasil, en la colonia Guadalupe, cuando un automóvil fuera de control colisionó contra una camioneta y la proyectó hacia el camellón central.

De acuerdo con el testimonio del conductor involucrado, Pablo Daniel Infante Zapata, de 28 años, quien trabaja como velador, el accidente se originó cuando el volante de su Chevrolet Chevy, color negro, comenzó a presentar un movimiento inusual mientras circulaba por la avenida Brasil en dirección hacia Ciudad Frontera.

A pesar de la anomalía, el conductor optó por continuar su trayecto, pensando que no representaba mayor riesgo.

Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Acereros, el problema mecánico empeoró y el vehículo perdió completamente el control.

Infante Zapata no pudo girar el volante, lo que causó que el auto avanzara de forma descontrolada, hasta impactar de lleno contra una camioneta Chirey Tiggo, color rojo, que iba en sentido contrario y que era conducida por Berenice Tapia Ruiz, de 35 años.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta fue proyectada varios metros, quedando finalmente sobre el camellón central.

Los testigos del accidente rápidamente alertaron a los servicios de emergencia, por lo que al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal.

Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó lesionado. Los socorristas confirmaron que ambos se encontraban en buen estado de salud y no requerían traslado hospitalario.

Por su parte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para cubrir los restos de aceite y líquido automotriz que quedaron regados en el pavimento, a fin de evitar otro percance vial.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acordonaron la zona para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Además, se coordinaron con las autoridades para el retiro de los vehículos involucrados y restablecer la circulación en la zona, que se vio afectada por el incidente.