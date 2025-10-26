Conductor choca auto al intentar ingresar a tienda en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Las prisas por llegar a una tienda de conveniencia provocaron que un automovilista chocara por alcance contra otro vehículo, la tarde del sábado, en el cruce de la calle Miguel Alemán y el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Eva Sámano.

El responsable conducía un Dodge Stratus color gris y al intentar ingresar al estacionamiento de una tienda se distrajo, impactando por detrás a un Volkswagen Jetta color gris que se encontraba detenido en el semáforo del mencionado crucero.

El conductor del Jetta manifestó haber sentido un leve empujón en su vehículo, al tiempo que descendía para verificar los daños ocasionados por el golpe.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y conminaron a los involucrados a acudir a la Comandancia Municipal, donde acordarían la reparación de los daños.