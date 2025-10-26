Colisión en Monclova: Incidente entre Chrysler y Volkswagen

MONCLOVA, COAH.- Por intentar cruzar sin la debida precaución el bulevar San José, el conductor de un Chrysler se atravesó al paso de un Volkswagen y provocó un fuerte choque que dejó cuantiosos daños materiales, la noche de ayer.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Purísima, donde un Chrysler PT Cruiser, modelo 2007, color gris, conducido por Eduardo Ruiz Castro, vecino de la colonia Héroes del 47, se incorporó de forma imprudente al bulevar, sin percatarse de la proximidad del otro vehículo.

El impacto se registró cuando el Chrysler fue embestido por un Volkswagen Vento, color blanco, modelo 2018, conducido por Marco Antonio Robledo Torres, habitante del Fraccionamiento La Ribera, cuyo automóvil resultó con la defensa delantera completamente destrozada.

A pesar del aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables, por lo que ambos conductores solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para elaborar el croquis correspondiente y deslindar las responsabilidades.

Los vehículos fueron trasladados a la Comandancia Municipal mientras se llegaba a un acuerdo para el pago de los daños.