Detienen a joven tras enfrentamiento con policía en colonia Independencia de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que inició como un reporte ciudadano por un joven que presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia en la calle, terminó convirtiéndose en un violento enfrentamiento contra elementos de la Policía Preventiva Municipal la tarde de ayer en la colonia Independencia.

Eran aproximadamente las 16:30 horas cuando los oficiales recibieron la alerta de que en el cruce de las calles Flores Magón y Francisco Villa, un individuo molestaba a peatones y causaba disturbios.

Al llegar al punto, los uniformados ubicaron al adolescente, Jesús ´N´ de 16 años, quien comenzó a lanzar gritos incoherentes y alterados. Los agentes descendieron de la patrulla para entrevistarse con él y verificar la situación; sin embargo, lejos de cooperar, el menor reaccionó de forma agresiva, profiriendo amenazas y arremetiendo físicamente contra uno de los policías, a quien alcanzó a golpear en el vientre.

Ante la embestida, los oficiales aseguraron al joven, quien continuó forcejeando y lanzando amenazas contra la autoridad. Debido a su conducta violenta y al riesgo que representaba tanto para terceros como para los propios agentes, se procedió a su detención.

El adolescente fue asegurado y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se le practicó la certificación médica correspondiente antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes. El menor enfrentará cargos por amenazas y lo que resulte, mientras autoridades investigan si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento de la agresión.