Choque en bulevar Francisco I. Madero deja daños materiales en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La falta de precaución al volante provocó que el conductor de una camioneta cerrada chocara por alcance contra una Mazda que se desplazaba sobre el bulevar Francisco I. Madero, la mañana de este miércoles.
El percance ocurrió cuando ambos vehículos avanzaban en dirección al bulevar Harold R. Pape, utilizando los carriles del par vial sur.
El conductor responsable fue identificado como Andrés Alexis Ayala Luna, de 33 años, quien manejaba una KIA Sorento modelo 2019. De acuerdo con el reporte preliminar, el automovilista no guardó la distancia necesaria y terminó impactándose contra la parte trasera de una Mazda CX-5 modelo 2016, conducida por Juan Carlos Córdova Palomares, de 37 años.
El golpe ocasionó daños materiales en ambas unidades, principalmente en la defensa trasera del vehículo afectado y el frente de la camioneta responsable.
Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades entre los implicados. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
La circulación en el área se vio parcialmente afectada durante varios minutos mientras los oficiales realizaban las diligencias necesarias y retiraban las unidades del lugar.