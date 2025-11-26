Camioneta impacta automóvil en Monclova: daños materiales en bulevar Benito Juárez

MONCLOVA, COAH.– Un automóvil propiedad de una reconocida cervecería terminó con daños en la defensa trasera luego de ser impactado por una camioneta que no logró frenar a tiempo, durante un choque registrado la mañana de este miércoles sobre el bulevar Benito Juárez.

El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas, a pocos metros del cruce con el bulevar Tecnológico, lo que movilizó a oficiales de peritaje para tomar conocimiento de los hechos y orientar el flujo vehicular que comenzó a congestionarse brevemente.

De acuerdo con el informe preliminar, el responsable sería el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2018, color blanco, identificado como Javier Antonio López Tamayo, de 52 años, vecino del bulevar Ejército Mexicano, en la colonia San Francisco.

El hombre circulaba en dirección al sur cuando presuntamente no mantuvo la distancia adecuada y terminó estampándose contra un Chevrolet Aveo 2023, también blanco.

El vehículo afectado era manejado por Jennifer Yazareth Méndez Arévalo, de 27 años, vecina de la colonia Colinas de Santiago, quien explicó a los peritos que se desplazaba con normalidad cuando sintió el fuerte golpe en la parte trasera.

El Aveo, perteneciente a una empresa cervecera, presentó daños visibles en la defensa. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y el incidente quedó registrado únicamente como daños materiales.

Ambos vehículos fueron retirados del lugar tras la toma de datos correspondientes, mientras los conductores esperarán la resolución del área de peritaje para deslindar responsabilidades.