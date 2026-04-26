Hombre provoca accidente carambola en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una imprudente maniobra al volante provocó un aparatoso accidente tipo carambola la tarde de este sábado sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura de la calle Guanajuato, en la colonia Regina, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con testigos del fuerte accidente, el percance se originó cuando el conductor de un Chevrolet Cruze gris, identificado como César Martínez, de 34 años, circulaba con dirección al poniente sobre los carriles del lado norte del par vial.

Al llegar al cruce mencionado, el automovilista intentó realizar un giro a la izquierda en un punto donde dicha maniobra está prohibida, invadiendo el carril de circulación de un camión International modelo 2014, color rojo, perteneciente a la empresa DAGO, conducido por Juan Lozano, de 48 años.

El operador del vehículo de carga no logró frenar a tiempo y terminó impactando de lleno al automóvil compacto, lo que desató una reacción en cadena. Tras el choque inicial, el conductor del camión perdió el control y se proyectó hacia su costado izquierdo, impactando una camioneta Ford Escape blanca, propiedad de Alma Rangel, de 36 años, la cual se encontraba debidamente estacionada.

La fuerza del impacto fue tal que la camioneta volcó y terminó proyectada hacia un negocio de autolavado, donde incluso derribó un señalamiento, dejando una escena de caos sobre la vialidad. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar a los involucrados, quienes, pese a la magnitud del accidente, no presentaron lesiones de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes procedieron al cierre parcial del bulevar para permitir las labores de peritaje y retiro de unidades, generando congestionamiento vehicular en la zona. Finalmente, las autoridades determinaron como causa principal del accidente la falta de precaución del conductor del Chevrolet, al realizar una maniobra indebida en un punto prohibido.