Accidente en Ciudad Deportiva: choque entre camioneta y van

Un choque sin lesionados, pero con daños materiales visibles, se registró la tarde de ayer en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl, en la colonia Ciudad Deportiva.

El incidente involucró a dos unidades blancas: una camioneta Honda y una van de carga cerrada, cuyos conductores quedaron a la espera de las autoridades para deslindar responsabilidades.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió en un punto de flujo constante, donde la visibilidad y la preferencia de paso suelen generar conflictos entre automovilistas. Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas sobre la vía, obstaculizando parcialmente la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio minutos después del reporte ciudadano. Los agentes procedieron a tomar conocimiento de los hechos, entrevistaron a los involucrados y comenzaron con el peritaje técnico para determinar la mecánica del choque y la responsabilidad legal de los conductores.

A simple vista, los daños se concentraron en la carrocería de ambos vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas ni necesidad de traslado médico. Pese a lo aparatoso del incidente, la situación fue controlada sin mayores complicaciones, permitiendo que la circulación se normalizara una vez concluidas las primeras maniobras.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos viales y extremar precauciones en cruceros de alta afluencia, donde un descuido mínimo puede terminar en este tipo de percances.