¡Está grave! Cafre atropella a vendedora y huye en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La noche se tiñó de indignación y coraje luego de que una joven vendedora de dulces fuera brutalmente atropellada por un conductor que, lejos de detenerse a auxiliarla, optó por huir a toda velocidad, dejándola tendida y gravemente herida sobre el bulevar San José.

El accidente se registró alrededor de las 20:40 horas, a la altura del cruce con la avenida Oriente, cuando la vendedora, identificada como Blanca Mena Hernández, de 28 años de edad, con domicilio en la calle Pedro Aranda número 830 de la Zona Centro, intentaba cruzar la peligrosa arteria con su canasta de dulces en mano, como lo hacía diariamente para ganarse la vida.

En cuestión de segundos, una camioneta la embistió violentamente. El impacto la proyectó contra el pavimento y lanzó por los aires su canasta, dejando los dulces esparcidos sobre el asfalto como una cruda imagen de la tragedia.

Testigos no dudaron en auxiliarla mientras el responsable escapaba sin mostrar el menor remordimiento. De acuerdo con la información recabada, el vehículo involucrado es una camioneta marca Volkswagen, tipo Saveiro, color gris, con placas aparentemente del estado de Tamaulipas, aunque no se logró obtener la matrícula completa ni la identidad del conductor, quien huyó del lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron de inmediato, brindándole los primeros auxilios a Blanca, quien presentaba una probable fractura de cadera y una severa lesión en la cabeza.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Su estado de salud fue reportado como delicado, permaneciendo bajo observación médica.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y recabaron testimonios en el lugar. A pesar de contar con algunas características del vehículo, no fue posible dar con el responsable.

El hecho ha generado indignación entre la ciudadanía, no solo por la violencia del impacto, sino por la cobardía de quien decidió abandonar a su víctima, dejando atrás no solo a una mujer herida, sino también su herramienta de trabajo esparcida en el pavimento.