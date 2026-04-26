Detienen a Elisa N por fraude millonario en Casa Edith, Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que durante años fue una relación de confianza terminó en escándalo y detención, luego que una trabajadora de Casa Edith fuera señalada por un presunto fraude que podría alcanzar cifras millonarias.

Se trata de Elisa N, empleada de la tienda Casa Edith, quien fue asegurada cerca de las 13:00 horas por elementos de la Policía Municipal tras ser acusada de sustraer dinero en efectivo del negocio donde laboró por cerca de dos décadas.

De acuerdo con la información recabada, fueron las cámaras de seguridad del establecimiento las que evidenciaron el momento en que la mujer presuntamente tomó alrededor de seis mil pesos de la caja, situación que encendió las alarmas entre los propietarios.

Tras revisar el material, los dueños no dudaron en dar parte a las autoridades, lo que derivó en su detención y posterior puesta a disposición del Ministerio Público.

Sin embargo, el caso no se limita a un solo evento. Debido a los 20 años que la mujer permaneció al frente de diversas responsabilidades dentro del negocio, los propietarios presumen que el faltante podría ser mucho mayor. De manera preliminar, se estima que el monto del desfalco podría ascender hasta los dos millones de pesos, aunque será la Fiscalía General del Estado la encargada de realizar un peritaje contable para determinar con exactitud la cifra.

El abogado de la parte afectada, Jorge Garza, formalizó la denuncia ante la autoridad correspondiente, iniciando así el proceso legal que buscará esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, Elisa N permanece bajo investigación, a la espera de que se defina su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.