Intensa movilización de seguridad tras riña en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este día en la colonia Las Flores, tras el reporte de una presunta riña violenta en la vía pública.

De acuerdo con información recabada, el llamado de auxilio ingresó al sistema de emergencias, alertando sobre un enfrentamiento entre varios sujetos en el cruce de las calles Chapultepec y Río Lerma. La situación generó preocupación entre vecinos del sector, quienes aseguraban que la confrontación subía de tono.

En cuestión de minutos, unidades de la Policía Municipal arribaron al lugar, acompañadas por paramédicos de la Cruz Roja, ante la posibilidad de personas lesionadas. Sin embargo, al iniciar la inspección en la zona, las autoridades no localizaron a los presuntos involucrados ni a víctimas que requirieran atención médica.

Testigos indicaron que los participantes en la riña se dispersaron antes de la llegada de las unidades, dejando únicamente la tensión entre los residentes, quienes permanecieron atentos al despliegue de las autoridades.

Elementos policiacos realizaron recorridos de vigilancia en calles aledañas con el objetivo de ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se reporten detenciones relacionadas con estos hechos.

La movilización concluyó sin incidentes mayores, aunque el reporte encendió las alertas en la zona, evidenciando la preocupación constante de los habitantes por este tipo de situaciones que alteran el orden público.