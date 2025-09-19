Carambola Vehicular en Monclova Moviliza Autoridades

MONCLOVA, COAH.- Una carambola vehicular ocurrida la mañana de ayer en el bulevar Harold R. Pape movilizó a las autoridades de Control de Accidentes, luego de que el conductor de una camioneta Honda no midió su distancia y provocó el choque en cadena de tres vehículos.

El percance se registró sobre el carril lateral del puente elevado del bulevar Pape, justo a la altura de la calle Prolongación Juárez, donde Alejandro Cuéllar Estrada, al mando de una Honda CRV blanca modelo 2013, impactó por alcance a una Toyota Sienna blanca modelo 2020, conducida por Blanca Delia Vázquez de la Rosa.

A raíz del primer golpe, la Sienna terminó chocando contra una Toyota Hi Lux blanca modelo 2023, que era conducida por Simón Alfredo Rodríguez Riojas, completando así la carambola.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales en las tres unidades, que tuvieron que ser retiradas del sitio con apoyo de grúas para restablecer la circulación en la zona.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y elaborar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades entre los involucrados.