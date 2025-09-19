Menor aprehendido por Policía Municipal al portar objeto punzocortante

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 17 años terminó bajo arresto la madrugada de este viernes, luego de ser sorprendido por elementos de la Policía Municipal cuando realizaba sus necesidades en la vía pública, en la colonia Obrera Sur Tercer Sector, y al ser sometido a una revisión se le aseguró un arma prohibida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, sobre la avenida Sidermex esquina con Augusto Spies, frente a una conocida carnicería.

En ese punto, los oficiales detectaron al joven en plena falta administrativa, motivo por el que procedieron a abordarlo.

El menor, identificado como Rogelio 'N', reaccionó de forma agresiva e incluso intentó huir corriendo, pero fue alcanzado y asegurado de inmediato por los preventivos.

Durante la revisión corporal, se le localizó un cuchillo hechizo, lo que derivó en su arresto por portación de arma prohibida.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Municipal para su certificación médica y, posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público especializado en adolescentes, junto con el arma blanca asegurada.