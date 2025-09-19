Oficiales aseguran motocicletas de menores en El Campanario

MONCLOVA, COAH.- Los rondines de prevención en la colonia El Campanario siguen dando resultados, luego de que la noche del jueves, oficiales municipales aseguraran dos motocicletas conducidas por menores de edad que se dedicaban a causar disturbios y a poner en riesgo a los vecinos del sector oriente.

De acuerdo con las autoridades, cerca de las 23:00 horas los uniformados detectaron a dos jovencitos que circulaban a exceso de velocidad por calles del sector, desatendiendo la señal de alto marcada por la patrulla. La situación desató una breve persecución que alertó a los colonos, quienes desde hace semanas han denunciado los escándalos y maniobras temerarias de motociclistas en la zona.

Los menores, de apenas 15 y 16 años, fueron interceptados tras unos minutos de seguimiento y asegurados junto con sus motocicletas.

Aunque la intervención no derivó en un accidente, la Policía destacó que las imprudencias de este tipo han terminado en percances graves en otras ocasiones, de ahí la necesidad de frenar estas conductas.

Posteriormente, ambos jóvenes fueron trasladados a la Comandancia Municipal y puestos a disposición del juez calificador en turno, quien determinará las sanciones correspondientes tanto para ellos como para sus padres o tutores legales.

Las autoridades municipales adelantaron que los operativos en la colonia El Campanario continuarán de forma permanente, con la finalidad de devolver la tranquilidad a los vecinos y de reforzar la cultura vial entre los adolescentes que circulan en motocicletas.