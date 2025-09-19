Detenidos en Monclova por Consumo de Alcohol en la Vía Pública

MONCLOVA, COAH.- En distintos operativos realizados por la Policía Municipal, dos hombres fueron asegurados en la vía pública luego de ser sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas, uno de ellos en posesión de una pipa con residuos de droga.

El primer caso ocurrió en la colonia Guerrero, donde los oficiales sorprendieron a Luis Damián de la Cruz, de 29 años, tomando cerveza sobre la calle 32.

Al someterlo a una revisión de rutina, le encontraron entre sus pertenencias una pipa con restos de una sustancia con características propias del cristal, por lo que fue asegurado de inmediato.

Minutos después, en la colonia El Pueblo, otro reporte ciudadano alertó a la Policía sobre un hombre que ingería bebidas alcohólicas y escuchaba música a todo volumen en la calle Mina, causando molestias a los vecinos. Al llegar, los uniformados procedieron con el arresto de Carlos Ortiz Barrientos, de 32 años.

Ambos individuos fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde quedaron tras las rejas por faltas administrativas, además de que en el caso de Luis Damián se notificó al Ministerio Público por la posible posesión de narcóticos.