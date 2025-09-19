Pareja de novios sorprendida por choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que pintaba como una tranquila noche para una pareja de novios terminó convertido en un verdadero susto, luego que un conductor imprudente ocasionó contra el auto de la pareja, provocando un aparatoso accidente en pleno Centro de la ciudad, para luego huir del lugar.

El percance ocurrió cerca de las 02:30 horas del viernes sobre la calle Allende, justo en su cruce con Bravo, cuando Samuel Rodríguez, de 25 años, se desplazaba a bordo de un automóvil KIA Río en color azul, acompañado de su novia Irasema, a quien minutos antes había recogido de su centro de trabajo. La pareja se dirigía rumbo a la colonia Occidental, en Ciudad Frontera, donde viven.

De acuerdo con la versión de los afectados, al circular con normalidad hacia el poniente, un vehículo Nissan Sentra gris se atravesó repentinamente en la intersección, provocando que el KIA impactara violentamente contra su costado.

La fuerza del choque destrozó por completo la parte frontal del carro de los jóvenes, dejándolo con serios daños en la calle.

Pese al fuerte impacto, Samuel e Irasema lograron salir por sus propios medios del automóvil sin presentar lesiones graves, aunque sí con un gran susto.

Testigos del accidente narraron que, en un acto de total irresponsabilidad, el conductor del Sentra decidió escapar del lugar para evadir cualquier responsabilidad.

Agentes de Control de Accidentes arribaron minutos más tarde para tomar conocimiento de los hechos y ordenar el retiro de la unidad dañada. Mientras tanto, la búsqueda del responsable fue en vano pues no fue localizado.