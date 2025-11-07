Por culpa de bache vuelcan albañiles en el Ejido El Oro

Un aparatoso accidente se registró en la carretera estatal número 24, a la altura del kilómetro 17 cuando una camioneta Ford F-150 de color blanco volcó, dejando a dos albañiles lesionados.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este viernes, mientras el vehículo con los trabajadores de la cuchara se desplazaba con destino a Monclova desde Candela.

El conductor, identificado como César Sandoval Mendoza, de 40 años, relató que el accidente ocurrió cuando perdió el control de la camioneta debido a un bache en el tramo carretero.

La camioneta, que transportaba a cinco personas e iba cargada de tablones, volcó y quedó fuera de la carretera, dejando a dos de los ocupantes con lesiones visibles.

Tras el llamado de auxilio, paramédicos de la Cruz Roja y del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al lugar del accidente para brindar los primeros auxilios.

José Ángel Mendoza de 34 años, vecino del municipio de Frontera, quien viajaba como copiloto, fue trasladado posteriormente trasladadas a la Clínica 7 del IMSS en Monclova para una evaluación más detallada al ser auxiliado por socorristas del GRUM.

Elementos de la Policía Municipal de Monclova y oficiales la Policía Estatal Coahuila, acudieron a la zona para apoyar en las labores de abanderamiento, siendo estos últimos quienes se hicieron cargo del accidente.

Los estatales se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente y ordenaron el apoyo de una grúa para remolcar la camioneta hasta un corralón.