Armaba escandalo con motocicleta por lesión en pie, no pudo correr

Un joven de 19 años fue detenido la noche del jueves durante un operativo realizado por elementos de la Policía Municipal en la colonia Guadalupe, luego que un grupo de motociclistas fue reportado por los vecinos por realizar desmanes y consumir drogas en un espacio público.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando los oficiales acudieron a la calle Uruguay, donde varios jóvenes, entre ellos Gael Estrada, escandalizaban y consumían marihuana mientras realizaban ruidos molestos con sus motocicletas. La denuncia de los vecinos alertó a las autoridades, quienes se desplazaron rápidamente al lugar.

A pesar de que los implicados intentaron huir al percatarse de la presencia policial, Gael Estrada no pudo escapar debido a una reciente lesión en el pie que le impedía usar calzado cerrado y moverse con rapidez.

Testigos confirmaron que, junto con los demás motociclistas, el joven estaba fumando cigarrillos de marihuana en una plaza pública, generando incomodidad entre los residentes.

Durante su detención, Gael mostró una actitud desafiante, lanzando amenazas a los policías que intentaban someterlo y trasladarlo a la comandancia. Debido a su comportamiento agresivo, los oficiales procedieron a arrestarlo, y fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Lo que llamó aún más la atención de las autoridades es que Gael Estrada trabaja en un centro de rehabilitación en la ciudad, apoyando a personas que buscan superar sus adicciones.

Sin embargo, el joven parece haber olvidado los propios consejos que da a los demás, ya que fue sorprendido participando en los mismos vicios que intenta erradicar en quienes acuden a la institución para rehabilitarse.