Defiende su casa y se la ‘parten’… ¡Con un block!

MONCLOVA, COAH.- Un hombre resultó con una lesión considerable en la cabeza luego de ser atacado por su vecino, quien presuntamente intentaba robar en su domicilio durante la medianoche en la colonia Valle San Miguel.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas de este viernes, cuando Francisco Javier Cabello Arriaga, de 35 años, escuchó ruidos extraños provenientes del patio de su casa, por lo que decidió salir a verificar la situación.

Al asomarse, se encontró con Lisman Carrizales, un conocido vecino de la zona con antecedentes delictivos, que al verse sorprendido, reaccionó violentamente.

Según el relato de la víctima, Carrizales, al ser descubierto, rápidamente subió al techo de la casa del afectado, desde donde lanzó un pedazo de block hacia abajo, impactando directamente en la cabeza de Francisco Javier.

El fuerte golpe dejó una herida de varios centímetros y provocó un sangrado abundante.

Aterrados, los familiares de la víctima solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, quienes llegaron minutos más tarde al cruce de las calles Valle del Oriente y Manantial, donde encontraron al lesionado.

Los paramédicos lo atendieron en el lugar y luego lo trasladaron de urgencia al hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y montaron un operativo para dar con el agresor.

Tras una breve búsqueda en la zona, lograron ubicar a Lisman Carrizales dentro de su casa, donde intentaba ocultarse. Fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Las autoridades informaron que el ataque ocurrió cuando Carrizales intentaba ingresar al domicilio de su vecino con la intención de robar, pero fue sorprendido en el acto.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de procesarlo por los delitos de intento de robo y lesiones.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos de la colonia, quienes exigieron mayor vigilancia en la zona para evitar hechos de este tipo.