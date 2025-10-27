'Maromea' mujer en la federal 53

La conductora perdió el control del vehículo y terminó fuera del camino; fue trasladada a un hospital de Monclova por rescatistas de Castaños.

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó lesionada la mañana de este lunes tras sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera federal 53, en el tramo que conecta a Monclova con Monterrey, luego de presuntamente conducir a exceso de velocidad.

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, cuando la conductora, que viajaba a bordo de una camioneta Toyota color negro con dirección hacia la capital de Nuevo León, perdió el control del volante y salió del camino. La unidad terminó con las llantas hacia arriba, quedando severamente dañada a un costado de la vía.

Automovilistas que circulaban por el sector dieron aviso inmediato a los números de emergencia, arribando elementos del cuerpo de Bomberos de Castaños y paramédicos, quienes auxiliaron a la conductora y lograron rescatarla del interior del vehículo. Tras ser estabilizada, fue trasladada a un hospital de Monclova para recibir atención médica especializada.

El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de rescate y obligó a cerrar parcialmente la circulación mientras se realizaban las maniobras para retirar la camioneta dañada.

Autoridades de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente, aunque de manera preliminar se señaló el exceso de velocidad como posible origen del percance.