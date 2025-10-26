Vecinos de Monclova denuncian actos vandálicos con lanzamiento de piedras

Aún no llega Halloween y ya se reportan los primeros actos vandálicos en la ciudad. Vecinos del oriente de Monclova denunciaron que durante la madrugada de este sábado, un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, recorrieron varias calles lanzando piedras a los vehículos estacionados.

De acuerdo con la denuncia pública de Cristina de Luna, una de las afectadas, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando los jóvenes pasaron corriendo por las colonias 10 de Mayo, Hipódromo, 21 de Marzo y Chinameca, quebrando vidrios de autos y causando daños materiales.

"Venían desde la 10 de Mayo, Hipódromo y pasaron por toda la 21 de Marzo; a otros vecinos y a mí nos quebraron los vidrios de los coches", expresó la joven, quien respaldó su denuncia con videos y fotografías donde se observa a los responsables lanzando piedras mientras corren por la calle.

Vecinos de las zonas afectadas pidieron mayor vigilancia a las autoridades municipales, ante el temor de que este tipo de desmanes aumenten conforme se acerque la noche de Halloween, cuando suele incrementarse la presencia de grupos de jóvenes que salen a lanzar huevos o piedras sin medir las consecuencias.

Ante esto exhortaron la intervención de Seguridad Pública ya que estas conductas ponen en riesgo la seguridad de vecinos y su patrimonio, sin que haya alguien que responde.