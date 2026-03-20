Fatal accidente carretero en Nadadores

NADADORES, COAH.— Un trágico accidente carretero cobró la vida de un hombre y dejó a otro más lesionado la tarde de este viernes, luego de que el vehículo en el que viajaban desde la ciudad de McAllen, Texas, para celebrar una boda, volcó aparatosamente en una curva del ejido El Águila.

Los hechos se registraron minutos antes de las 16:00 horas, cuando el automóvil Buick en color arena que tripulaba José Manuel Díaz, de 63 años de edad, con destino al municipio de Cuatro Ciénegas, a donde se dirigía para asistir a un evento familiar, se salió estrepitosamente de la carretera federal número 30.

El violento accidente dejó el vehículo completamente destrozado, evidenciando la magnitud del impacto.

Lamentablemente, José Manuel Díaz perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que su sobrino, identificado como Leonardo Daniel Rodríguez Díaz, resultó con diversas lesiones, por lo que fue auxiliado por paramédicos de Nadadores y trasladado a un hospital para su atención médica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, procediendo a acordonar y abanderar el área en tanto llegaban los agentes de la Fiscalía General del Estado.

Minutos más tarde, arribaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dieron fe del deceso, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se encargó de fijar la escena y recabar evidencias como parte del protocolo correspondiente.

Una vez concluidas las diligencias, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Finalmente, una grúa fue solicitada para retirar lo que quedó del auto y lo trasladaron a un corralón, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del fatal accidente.