En puente de la Industrial se desata carambola

MONCLOVA, COAH.— Una escalera metálica caída sobre los carriles centrales del puente del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Industrial, provocó una aparatosa carambola la mañana de este viernes, generando caos vial y la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió cerca de las 09:15 horas cuando la estructura quedó atravesada sobre la carpeta asfáltica en dirección al sur, sorprendiendo a los automovilistas que circulaban por la zona.

Algunos conductores lograron frenar a tiempo al detectar el obstáculo, deteniendo su marcha para evitar el impacto; sin embargo, otros no guardaron la distancia adecuada, lo que desencadenó una serie de choques en cadena.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Entre los involucrados se encuentra Roberto Ortiz, originario de Gómez Palacio, Durango, quien conducía un Nissan Versa color rojo. Al percatarse de que los vehículos delante de él se encontraban detenidos, intentó frenar de manera repentina, pero terminó impactándose.

El primer golpe fue contra un Chevrolet Beat gris, en el que viajaba Jaziel Enrique Carrillo, de 37 años. Tras el impacto inicial, el Versa continuó su trayectoria sin control, colisionando posteriormente contra un Lincoln Mark blanco conducido por Jennifer Ordas, de 27 años.

La cadena de choques concluyó cuando el vehículo responsable impactó un automóvil MG tripulado por Alfredo Morales, de 67 años, para finalmente girar y terminar estrellándose contra las ballenas centrales del bulevar.

Acciones de la autoridad

Los vehículos quedaron atravesados en los carriles, provocando un severo congestionamiento vehicular durante varios minutos, mientras automovilistas buscaban rutas alternas.

Paramédicos de distintos cuerpos de rescate acudieron al sitio para valorar a los involucrados, quienes, pese a lo aparatoso del accidente, no presentaron lesiones de gravedad ni requirieron traslado hospitalario.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, mientras se retiraba la escalera y las unidades siniestradas para restablecer la circulación.