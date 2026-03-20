Agencia de Investigación Criminal asegura drogas en Frontera

FRONTERA, COAH.— En un operativo coordinado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado ejecutaron dos cateos domiciliarios en los municipios de Frontera y Castaños, logrando el aseguramiento de diversas dosis de droga y equipo presuntamente utilizado para su distribución.

La primera intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre el camino al relleno sanitario, en la colonia Nuevo Poblado de Fresnillo, en Ciudad Frontera, como parte de una carpeta de investigación por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Tras labores de inteligencia y seguimiento, los agentes ingresaron al domicilio mediante orden judicial, donde localizaron múltiples bolsas tipo ziploc que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Además, en el lugar fueron aseguradas básculas grameras y diversas bolsas con sustancia granulada, presuntamente droga conocida como "cristal", lo que refuerza la línea de investigación relacionada con su posible comercialización.

El inmueble quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Estatal de Coahuila y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las indagatorias correspondientes.

Cabe destacar que durante el cateo no se localizaron personas en el interior, por lo que no se reportaron detenciones en esta primera acción.

Cateos en Frontera y Castaños: acciones de la autoridad

De manera simultánea, autoridades ministeriales ejecutaron un segundo cateo en el municipio de Castaños, donde también se logró el aseguramiento de narcóticos y objetos vinculados presuntamente a la venta de droga.

Aunque tampoco se reportaron detenidos en esta intervención, ambos operativos forman parte de la estrategia permanente de combate al narcomenudeo en la región centro del estado.

Continuación de las investigaciones

Las investigaciones continúan abiertas y serán las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades legales derivadas de estos aseguramientos.