Colisión entre camionetas en Frontera genera daños materiales

FRONTERA, COAH.- Un accidente por alcance registrado la tarde de ayer sobre el bulevar San Buena, en el municipio de Frontera, dejó como saldo considerables daños materiales y causó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego que dos camionetas colisionaran a la altura de la colonia 10 de Mayo.

El percance ocurrió cerca del cruce con la calle Sinaloa, cuando una camioneta MG, modelo reciente y color negro, se impactó contra la parte trasera de una Chevrolet Captiva en color gris que circulaba por delante. El golpe fue de consideración, provocando daños visibles en ambas unidades y generando alarma entre automovilistas que transitaban por la zona.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar arribaron socorristas del GRUM, quienes procedieron a brindar atención prehospitalaria a los conductores involucrados. Afortunadamente, ninguno presentó lesiones que ameritaran traslado hospitalario, por lo que todo quedó en daños materiales.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Frontera tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente. De acuerdo con el peritaje, el conductor de la Chevrolet Captiva redujo la velocidad al aproximarse a los semáforos ubicados a escasos metros del sitio, maniobra que no fue advertida a tiempo por la conductora de la MG, quien no logró frenar y terminó provocando el choque por alcance.

Como resultado del impacto, la camioneta MG terminó con el frente completamente fruncido, mientras que la Captiva presentó daños en la parte posterior. Ambas unidades quedaron momentáneamente detenidas sobre la vialidad, afectando la circulación.

Una vez concluido el peritaje, los oficiales trasladaron a las partes involucradas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde, con la intervención de los ajustadores de las aseguradoras, se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.