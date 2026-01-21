Lo 'tuercen' con sustancias ilicitas y amenaza a uniformados

MONCLOVA, COAH.- La tarde de este miércoles, elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre que fue sorprendido en posesión de varias dosis de marihuana durante un recorrido de vigilancia en calles de la colonia Tecnológico, lo que derivó en su aseguramiento y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

La Policía Municipal detiene a Pedro Ibarra

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas, cuando oficiales preventivos patrullaban el bulevar Tecnológico y detectaron a un sujeto con actitud sospechosa a la altura del cruce con la calle Indianápolis. Al marcarle el alto para una revisión preventiva, el individuo se mostró evasivo y terminó por admitir que portaba varias dosis de marihuana entre sus pertenencias.

El detenido se identificó como Pedro Ibarra, de 38 años de edad, quien dijo ser vecino de la colonia Magisterial Frontera. Durante la intervención, el hombre intentó justificar la portación de la droga argumentando que tenía influencias por un pariente directo que es abogado; sin embargo, lejos de cooperar, comenzó a lanzar amenazas en contra de los oficiales, pese a que se le explicó que la posesión de sustancias tóxicas constituye un delito.

Amenazas y justificaciones durante la detención

Ante esta conducta, los elementos procedieron a su aseguramiento, confirmando la posesión de los envoltorios, por lo que lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó inicialmente a disposición del juez calificador en turno. Posteriormente, Pedro fue turnado ante el Ministerio Público bajo los cargos de posesión simple de narcótico y amenazas, además de lo que resulte conforme a las investigaciones.