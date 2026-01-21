Accidente vial en Monclova: congestionamiento tras choque de camionetas

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance registrado pasado el mediodía de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un severo congestionamiento vial, luego que el conductor de una camioneta Chevrolet Suburban no logró frenar a tiempo y se impactó contra otra unidad que circulaba delante de él.

El accidente ocurrió en el cruce con la calle Chihuahua, justo frente a la agencia de autos Ford, cuando ambos vehículos se desplazaban en dirección de norte a sur.

De acuerdo con el peritaje realizado por elementos del Departamento de Control de Accidentes, el responsable fue identificado como Sergio, de 35 años de edad, conductor de una Chevrolet Suburban en color gris.

Las autoridades señalaron que el conductor no guardó la distancia adecuada, lo que provocó que se estrellara de lleno contra la parte posterior de una camioneta Dodge RAM modelo 2024, conducida por Jorge, de 47 años, quien circulaba de manera normal sobre dicha vialidad.

Tras el impacto, la Suburban resultó con severos daños en la parte frontal, principalmente en el costado delantero derecho, mientras que la RAM presentó afectaciones menores.

Al lugar se movilizaron de inmediato socorristas del GRUM, quienes ofrecieron atención prehospitalaria a los ocupantes de ambas unidades, pero no fue necesaria su intervención, ya que no resultaron lesionados.

Elementos de peritaje procedieron a abanderar el área y colocaron una patrulla sobre el carril central del bulevar para prevenir otro accidente, lo que generó un importante embotellamiento vehicular durante varios minutos.

Una vez concluidas las diligencias, las unidades involucradas fueron retiradas de la vialidad.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde, con la intervención de los ajustadores de las aseguradoras, se buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados por este percance vial.