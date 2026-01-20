Policía Municipal interviene en riña de Escuela Secundaria

MONCLOVA, COAH.- Una riña multitudinaria entre alumnos de la Escuela Secundaria número 35 provocó la noche de ayer una fuerte movilización de elementos de la Policía Municipal y cuerpos de auxilio, dejando como saldo a un padre de familia lesionado.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el enfrentamiento se registró al término de la jornada escolar, cuando más de una veintena de estudiantes comenzaron a golpearse en plena vía pública, a las afueras del plantel educativo. La situación rápidamente se salió de control, generando alarma entre vecinos, padres de familia y personal docente.

Ante el caos, maestros del plantel solicitaron el apoyo urgente de las autoridades para evitar que la riña escalara a consecuencias mayores. Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio e intentaron dispersar a los jóvenes involucrados.

Durante los intentos por restablecer el orden, un padre de familia que se encontraba en el lugar y trató de intervenir para separar a los estudiantes resultó lesionado. Paramédicos acudieron para brindarle atención prehospitalaria, sin que se diera a conocer de inmediato la gravedad de sus lesiones.

Tras lograr dispersar al grupo, los uniformados implementaron recorridos por calles aledañas de la colonia Barrera en busca de los principales responsables; sin embargo, los participantes lograron huir entre las vialidades del sector, evitando su aseguramiento en ese momento.

Autoridades municipales informaron que el caso será turnado para su seguimiento en coordinación con directivos de la secundaria y padres de familia, a fin de identificar a los alumnos involucrados y aplicar las sanciones correspondientes conforme a los protocolos escolares y legales.