Le prenden fuego a 'nido de malvivientes'

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este miércoles en la colonia El Pueblo, luego que un incendio presuntamente provocado consumió un domicilio abandonado, señalado por vecinos como refugio frecuente de personas con problemas de adicción.

El incendio en El Pueblo

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando habitantes de la calle Bravo realizaron múltiples llamadas al Sistema Estatal de Emergencias 911 al observar enormes llamaradas saliendo del interior de una vivienda en evidente estado de abandono, lo que generó pánico ante el riesgo de que el fuego se propagara a casas contiguas.

De inmediato, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova se trasladaron al lugar, encontrando el inmueble envuelto en llamas, principalmente en su interior, donde ardía gran cantidad de basura y objetos acumulados. Ante el peligro inminente, personal de Protección Civil procedió a abanderar el área para resguardar a los vecinos.

Los vulcanos ingresaron al inmueble pese a las condiciones de riesgo, logrando controlar el fuego tras varios minutos de intensas maniobras de sofocación y enfriamiento. Gracias a la rápida intervención, el siniestro no pasó a mayores y se evitó que las llamas alcanzaran viviendas aledañas.

Acciones de la autoridad

Al sitio también arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos; sin embargo, no fue posible localizar a los responsables. Vecinos del sector señalaron que el inmueble es utilizado de manera recurrente como "nido de malvivientes", donde personas ingresan para consumir sustancias, por lo que no descartaron que el incendio haya sido provocado de forma intencional.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales en casas cercanas. Las autoridades reiteraron el llamado a reportar este tipo de inmuebles abandonados que representan un riesgo constante para la comunidad.