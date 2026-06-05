Humo de camión provoca movilización de Protección Civil en Frontera

FRONTERA, COAH.- Una densa columna de humo que salía de un camión cargado con chatarra provocó una rápida movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Frontera la tarde de este viernes sobre la carretera federal número 30, a la altura del ejido 8 de Enero, donde inicialmente se temió que la pesada unidad estuviera envuelta en llamas.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 luego de que varios automovilistas observaran humo saliendo de la parte trasera del tractocamión y algunas chispas cerca de las ruedas, situación que generó preocupación debido al riesgo que representaba para quienes circulaban por la transitada vía federal.

Ante el llamado de auxilio, unidades de rescate se desplazaron de inmediato hacia el punto señalado, ubicado frente a una estación de servicio, donde encontraron al operador del vehículo intentando controlar la situación para evitar que el incidente pasara a mayores.

Tras una inspección realizada por los cuerpos de emergencia, se determinó que no se trataba de un incendio generalizado, sino del sobrecalentamiento del sistema de frenos de la unidad. Las altas temperaturas en las balatas provocaron la generación de humo y un pequeño conato que logró ser controlado antes de alcanzar la carga de chatarra.

Los elementos de Protección Civil revisaron minuciosamente la unidad para descartar riesgos adicionales y verificar que no existieran daños que pudieran comprometer la seguridad del conductor o de otros usuarios de la carretera.

Una vez controlada la emergencia, los rescatistas brindaron recomendaciones al operador relacionadas con la revisión constante del sistema de frenado y el monitoreo de la temperatura de las balatas, especialmente durante trayectos largos o con carga pesada.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales de consideración, aunque sí generó momentos de tensión entre quienes observaron la escena y pensaron que el camión podía incendiarse por completo sobre la carretera.