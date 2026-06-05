Hombre sufre accidente en el Libramiento de Frontera

FRONTERA, COAH.- La prisa por no llegar tarde al trabajo le salió cara a un hombre, luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde terminó fuera de control, derribó un poste de madera y provocó daños en infraestructura, además de una interrupción en el suministro eléctrico del sector.

El percance se registró alrededor de las 06:50 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 18 del libramiento, cerca de la empresa Metal Pro, generando la movilización de paramédicos y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros informes, José Vázquez conducía una camioneta Chevrolet Tracker color blanco y se dirigía hacia su centro de trabajo. El propio conductor reconoció que circulaba con premura debido a que se encontraba retrasado para ingresar a su jornada laboral.

Al tomar una amplia curva del libramiento, la velocidad terminó pasándole factura. La unidad comenzó a desviarse hacia el camellón central y, pese a sus intentos por recuperar el control, terminó subiéndose al separador y cruzando de manera descontrolada hacia los carriles contrarios.

Por fortuna, en ese momento ningún vehículo transitaba por el sentido opuesto, evitando que el accidente derivara en una tragedia mayor.

La camioneta continuó su trayectoria errática hasta impactarse violentamente contra un poste de madera, el cual fue arrancado de raíz por la fuerza del golpe. No conforme con ello, la unidad también chocó contra una estructura de protección instalada en el acceso a una empresa cercana.

El encontronazo dejó severos daños materiales, fragmentos de la camioneta dispersos sobre la carpeta asfáltica y provocó afectaciones en el servicio eléctrico de la zona.

La situación generó incluso cierta confusión entre los cuerpos de auxilio, ya que al arribar al sitio encontraron la unidad destrozada, pero no al conductor.

Minutos después se aclaró el misterio: José había abandonado momentáneamente la escena cargando su lonche, caminando varios metros antes de ser localizado.

Una vez ubicado, fue valorado por paramédicos de Cruz Roja y posteriormente trasladado a la Clínica 7 del IMSS para una revisión médica más detallada, aunque sus lesiones no fueron reportadas como de gravedad.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, aunque todo apunta a que el exceso de velocidad y la falta de precaución fueron los factores determinantes.