Le cierra paso a auto deportivo

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución de una conductora provocó un aparatoso choque con un auto deportivo esta mañana, dejando cuantiosos daños materiales en pleno corazón de Monclova.

El percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre la calle Progreso, a la altura de la estación de servicio ubicada cerca del cruce con la calle Sevilla, en la Zona Centro.

De acuerdo con las autoridades, Fernanda Cárdenas Infante, de 29 años, vecina de la colonia Obrera Sur, manejaba una camioneta Nissan NP300 blanca modelo 2015 cuando intentó ingresar a la gasolinera sin tomar las debidas precauciones.

En ese momento, un Dodge Challenger gris modelo 2018 con placas de Texas, conducido por Laura Abigail Barboza Hernández, de 27 años, circulaba con vía libre por Progreso y no alcanzó a evitar el impacto.

El golpe entre ambos vehículos fue inevitable, resultando con daños significativos en las carrocerías, aunque por fortuna no se registraron personas lesionadas.

Tras el choque, ambas conductoras solicitaron el apoyo de las autoridades. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar la responsabilidad del siniestro.

Posteriormente, las involucradas fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde llegaron a un acuerdo conciliatorio, evitando que el caso trascendiera a mayores consecuencias.