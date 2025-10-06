Violento asalto en tienda de conveniencia

MONCLOVA, COAH.- La colonia Anáhuac fue escenario de un violento asalto la mañana de este lunes, luego que un sujeto armado con un cuchillo irrumpió en una tienda de conveniencia para despojar a la cajera del dinero de la venta nocturna.

Los hechos se registraron alrededor de las 07:00 horas en el establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Huemac y la calle Cuauhtémoc.

El delincuente, que vestía playera negra y portaba una gorra para cubrir su rostro de las cámaras de seguridad, ingresó como cualquier cliente, pero en cuestión de segundos mostró sus verdaderas intenciones.

Al llegar al área de cajas, sacó un cuchillo y lo colocó frente a la empleada identificada como Nancy Salas, exigiéndole con tono amenazante que entregara todo el efectivo de la registradora.

La trabajadora, presa del miedo ante la posibilidad de ser herida, accedió de inmediato, entregando el dinero sin oponer resistencia.

Una vez con el botín en mano, el ladrón escapó rápidamente del lugar, huyendo entre las calles cercanas antes de que alguien pudiera detenerlo.

Tras asegurarse de estar fuera de peligro, las empleadas solicitaron apoyo a la Policía Municipal. Minutos después, los oficiales acudieron al sitio y revisaron las grabaciones de seguridad para obtener pistas sobre la identidad del asaltante.

A pesar de los recorridos realizados por el sector, no fue posible localizarlo.

Las autoridades recomendaron a las afectadas interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público para iniciar una investigación y tratar de dar con el responsable.