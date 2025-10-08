Riega con aceite el libramiento Salinas

Eduardo Emmanuel Gutiérrez García, de 32 años, perdió el control del camión que manejaba al pasar una pronunciada curva. BRENDA REBOLLOSO FRONTERA, COAH.- Un fuerte accidente movilizó a las autoridades y cuerpos de emergencia al Libramiento Carlos Salinas de Gortari, cuando un camión de la marca JAC que transportaba tambores de 200 litros abastecidos de aceite protagonizó una volcadura al tomar una pronunciada curva, dejando un enorme rastro de lubricante sobre la vía, la mañana de este miércoles. El incidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas, a la altura del kilómetro 20, entre la empresa TAKATA y un conocido motel, cuando el conductor, identificado como Eduardo Emmanuel Gutiérrez García, de 32 años, perdió el control de la unidad mientras circulaba hacia Monclova, tras pasar una pronunciada curva. El camión, modelo 2023, dio varias volteretas antes de quedar volcado en el camellón central, dejando la carga de aceite derramado sobre el pavimento. El conductor resultó lesionado y fue atendido por socorristas de Bomberos de Frontera, quienes lo trasladaron al hospital para recibir atención médica. Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad. Mientras tanto, Bomberos se encargaron de cubrir la gran cantidad de aceite derramado en la carretera para evitar que otros vehículos pudieran perder el control en el mismo sitio. Elementos de la Policía Estatal Coahuila y de la Policía Preventiva de Frontera se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del accidente y establecer el peritaje correspondiente. Tras las diligencias iniciales, las autoridades estatales ordenaron el apoyo de una grúa para retirar el camión, que presentó daños considerables, del lugar. El accidente generó un caos momentáneo en el tráfico del libramiento, pero afortunadamente no se reportaron más vehículos involucrados ni personas lesionadas. La vialidad fue restablecida una vez que se retiraron los restos de la carga y la unidad volcada.