Conductora choca y huye

MONCLOVA, COAH.– Una imprudente mujer al volante de una camioneta cerrada provocó un aparatoso accidente vial en calles del sector El Pueblo y huyó del lugar, dejando a su víctima con su automóvil destrozado y sin responder por los daños.

El percance ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Reforma, cuando Jorge Alberto Díaz García, de 54 años, circulaba a bordo de su vehículo Volkswagen Derby modelo 2003, color gris.

De acuerdo con el afectado, una mujer que manejaba una camioneta KIA tipo SUV, color gris, con placas FGX-102-C en sentido de sur a norte, intentó ganarle el paso al tratar de incorporarse a la calle Reforma, pero terminó impactándose contra la defensa delantera del coche.

Tras el golpe, la responsable aceleró y se dio a la fuga sin detenerse a verificar los daños.

El conductor solicitó la presencia de elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron al sitio y tomaron conocimiento del percance, catalogado como "pega y huye". Los oficiales orientaron al afectado a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, a fin de ubicar a la conductora y hacer que responda por los daños ocasionados.

Por fortuna, el percance no dejó personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron cuantiosos y el afectado exigió justicia ante la imprudencia de la automovilista que decidió escapar.