Choque por lluvias colapsa el Pape

La conductora del Vento, presuntamente, no respetó la luz roja del semáforo ubicado en el cruce de la avenida Las Granjas.

MONCLOVA, COAH.– Las intensas lluvias que se registraron la mañana de este miércoles terminaron provocando un aparatoso choque sobre el bulevar Harold R. Pape, donde una mujer de la tercera edad se atravesó al paso de un vehículo y generó el caos vial, además de dejar una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió cerca de las 10:30 horas en el cruce con la avenida Las Granjas, cuando Leonor Rodríguez Ramos, de 73 años, con domicilio en la colonia Fovissste, conducía un Volkswagen Vento modelo 2019, color blanco. La mujer, al parecer, no respetó la luz roja del semáforo y terminó chocando contra un Chevrolet Malibu gris modelo 2017, conducido por Marisol Gómez Rivera, de 38 años, vecina de la colonia San Francisco.

A causa del fuerte impacto, el Vento quedó con la defensa delantera destrozada, mientras que el Malibu sufrió severos daños en la carrocería, quedando varado en los carriles centrales del bulevar Harold R. Pape, lo que generó un importante congestionamiento vehicular.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al lugar para atender a la conductora del Malibu, quien presentó molestias físicas derivadas del golpe. Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, señalando como probable responsable a la septuagenaria.

El accidente, sumado a las condiciones de pavimento mojado, complicó aún más la circulación en la principal arteria de la ciudad, donde por varios minutos el tráfico permaneció colapsado hasta que las unidades involucradas fueron retiradas.