Motociclista de 56 años sufre accidente al descender del puente del Seguro Social

MONCLOVA, COAH– Las lluvias registradas la mañana de este miércoles provocaron un accidente sobre el bulevar Harold R. Pape, donde un motociclista resultó lesionado tras derrapar al descender del puente del Seguro Social.

El percance ocurrió alrededor de las 10:15 horas, cuando Luis Alfonso García Valdés, de 56 años, con domicilio en la calle Frambuesas número 101 de la colonia Del Río, se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda CGL125 modelo 2012, color gris, con placas 77AND6.

De acuerdo con el propio afectado, minutos antes había salido de las oficinas del Infonavit, donde se había reunido con su hermano, y se dirigía rumbo a su hogar. Sin embargo, al bajar del puente del Seguro Social, casi al llegar al cruce con la avenida Monterrey, perdió el control debido al pavimento mojado y terminó derrapando aparatosamente.

Por fortuna, al momento del accidente no circulaba ningún otro vehículo, por lo que el motociclista solo sufrió golpes menores. Testigos que presenciaron la caída solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron hasta la plaza comercial Santa Fe, donde atendieron al lesionado.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y brindaron el apoyo correspondiente. Debido a que las lesiones que presentaba Luis Alfonso no ameritaban traslado hospitalario, este decidió quedarse en el lugar y posteriormente retirarse por sus propios medios a su domicilio.