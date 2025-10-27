Choca con embarazada y vuelca auto en la 288

MONCLOVA, COAH.- Por no respetar un señalamiento de alto, el conductor de un Chevrolet provocó un aparatoso accidente en el que su vehículo terminó volcado, luego de impactar contra el automóvil que manejaba una mujer con ocho meses de embarazo, la mañana de este lunes.

El percance ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el cruce de las calles Hipólito Jiménez y 21 de Mayo, en la colonia 288, cuando Alonso De La Fuente Castillo, conductor de un Chevrolet Sonic azul modelo 2017, omitió detenerse al llegar a la intersección y se atravesó en el camino de un Volkswagen Jetta negro modelo 2015, conducido por Laura Patricia Guerra De Los Santos.

El impacto fue tan fuerte que el Sonic se elevó parcialmente al chocar con el Jetta, lo que ocasionó que terminara volcando sobre la cinta asfáltica, quedando con las llantas hacia arriba.

Paramédicos acudieron al sitio para revisar a la mujer embarazada, quien presentó molestias físicas por lo que fue trasladada al Hospital San José, mientras que el conductor del Chevrolet resultó ileso.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos, ordenando el retiro de las unidades y elaborando el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.