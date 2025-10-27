Se cercena un pie motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista en aparente estado de ebriedad y la mujer que lo acompañaba resultaron gravemente lesionados luego de ser embestidos por un taxi al que se le atravesaron sin respetar el señalamiento de alto, la madrugada de este lunes.

El aparatoso accidente ocurrió cerca de las 03:50 horas en el cruce de la avenida Obrero Unido con la calle Hermanos Serdán, cuando el motociclista Jonathan Alexander Rodríguez Ojeda, a bordo de una Italika color negro modelo 2025, intentó cruzar sin detenerse, siendo impactado violentamente por un Nissan Tsuru blanco, modelo 2017, de la línea Maxi Taxi Gutiérrez, conducido por José Luis Huerta Cadena.

Tras el fuerte choque, tanto el motociclista como su acompañante salieron proyectados contra el pavimento, resultando con heridas de gravedad; el conductor sufrió la amputación parcial de un pie debido a la fuerza del impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los lesionados, quienes fueron trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades, mientras que ambas unidades fueron aseguradas y enviadas a un corralón municipal.