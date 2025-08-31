Impactante accidente en carretera: 'La Bestia' vs. camioneta

ESCOBEDO, COAH. – La temeraria decisión de un conductor estuvo a punto de costarle la vida la tarde del sábado, cuando su camioneta fue brutalmente embestida y arrastrada por “La Bestia” en la carretera Estatal 34, a la altura del Ejido Primero de Mayo.

El aparatoso accidente ocurrió pasado el mediodía, cuando el hombre al volante de una camioneta azul ignoró el riesgo y, en lugar de detenerse, aceleró para ganarle el paso al tren. La mole de hierro lo alcanzó de lleno y lo arrastró varios metros, dejando el vehículo reducido a chatarra.

Vecinos y automovilistas que presenciaron la escena no dudaron en llamar al 911, conscientes de que la magnitud del impacto difícilmente dejaba lugar a esperanzas. En cuestión de minutos, socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila llegaron al sitio y comenzaron las maniobras de rescate.

Con sumo cuidado, los paramédicos lograron liberar al conductor que permanecía atrapado entre los fierros retorcidos, con visibles lesiones que lo dejaron al borde del desmayo. Fue trasladado de inmediato a un hospital, donde su estado de salud se reporta delicado.

Autoridades municipales y estatales realizaron el peritaje correspondiente, mientras una grúa retiraba los restos de la camioneta siniestrada al corralón. El accidente dejó una lección amarga sobre las consecuencias de retar a “La Bestia”, cuya fuerza implacable pocas veces perdona.