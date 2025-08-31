Accidente con cables en Monclova deja a joven motociclista herido

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía un recorrido nocturno en moto por poco termina en tragedia para unos novios de 15 años, quienes sufrieron un aparatoso accidente al engancharse con cables tendidos peligrosamente sobre la calle Camelias, la noche del sábado.

El motociclista, identificado como Everton 'N', circulaba con su novia Ángela 'N' cuando la falta de iluminación les jugó una mala pasada.

Los cables apenas visibles atraparon al conductor a la altura del cuello, derribándolo con violencia, mientras la joven cayó al pavimento resultando también herida.

Vecinos que presenciaron el hecho auxiliaron a los menores y llamaron al 911. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron de inmediato y, tras brindarles atención, los trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides donde se reportaron fuera de peligro.

La situación generó la intervención de Control de Accidentes, quienes notificaron a la empresa responsable de la fibra óptica, mientras que Bomberos retiraron el cableado caído para evitar que otro conductor corriera con la misma suerte.

Habitantes de La Amistad reclamaron que el problema había sido reportado con anterioridad sin recibir atención oportuna, lo que finalmente desencadenó el accidente.